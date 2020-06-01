«Красота какая!»: Галкин продемонстрировал свой любимый сорт боярышника

Похоже, что Максим Галкин окончательно решил переквалифицироваться в садовода в самоизоляции. Что ни день – то новый пост в его личном блоге о деревьях или цветах.

Ранее он похвастался роскошной сосной, которую приобрел еще в прошлом году. Артист сразу посадил большое дерево, поэтому теперь по нему уже вовсю лазает сын Гарри. Любопытно, что этому мальчишескому искусству научила отпрыска сама Алла Борисовна.

Также Максим показал в своем имении роскошную черемуху, калину, целый сад благоухающей алычи и полянку первоцветов, которую он называет «островком счастья». Примечательно, что муж Пугачевой не просто созерцает природную красоту возле своего замка, но и активно участвует в ее формировании. Недавно, вооружившись секатором, он привел в порядок кусты. По словам звезды, это занятие отняло у него целых два дня.

На сей раз Галкин решил продемонстрировать новый шикарный куст, который лично посадил еще 10 лет назад.