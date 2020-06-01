«Алла на стиле»: 71-летняя Пугачева в джинсах скинни и глянцевом плаще погуляла с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева редко выходят в свет. В последнее время юморист отменил ряд своих концертов. Больше двух месяцев самоизоляции для пары стали возможностью побыть вместе, а также больше времени уделить наследникам. Шестилетние Лиза и Гарри растут смышлеными и озорными. Они постоянно придумывают новые игры, а также учатся онлайн во время карантина. Примадонна часто участвует в их импровизированных вечеринках и домашних спектаклях.

71-летняя Пугачева в этом году отметила день рождения дома в узком семейном кругу. Для нее это стало возможность блеснуть в шифоновом платье. А 9 мая певица маршировала по замку с детьми, облаченная в белоснежное платье с широким поясом. Многие поклонники считают, что выглядит артистка гораздо моложе своего возраста, а стильные наряды ее только красят. В понедельник, 1 июня, Галкин решил снять ролик, чтобы поздравить всех с Днем защиты детей.

Для этого артист отправился на лужайку возле замка. Он облачился в бомбер и спортивные штаны. Свои отросшие волосы юморист пока не состриг. А вот Алла Борисовна тоже решила погулять. Она предстала в джинсах скинни, глянцевом плаще свободного кроя и черном берете с козырьком. Завершили ее look сапоги без каблука и солнцезащитные очки.

«От кого защищать вас?» — спросила Примадонна двойняшек. «От взрослых», — заявил Гарри. «А кто вас от взрослых будет защищать?» — поинтересовался Максим. «Взрослые», — ответили дети. Потом малыши попросили предоставить их самим себе и убежали играть.

Трогательная сценка привела поклонников в восторг. Они стали поздравлять звездную семью. Многие вновь изумились наряду Пугачевой. «Красивая семья», «Такой спортивный, стильный! Макс на блогера похож», «Алла на стиле», «Алла Борисовна — красавица», «Какие вы крутые», «Алла отлично выглядит», «Не узнала вас сразу», «Алла Борисовна, вы огонь», — прокомментировали пост подписчики.