Все в тренде: Лиза Галкина предстала в узких джинсах и пальто в стиле оверсайз

71-летняя Алла Пугачева не привыкла экономить на детях. У двойняшек Гарри и Лизы есть все необходимое, включая игрушки. Однако особое внимание Примадонны отечественного шоу-бизнеса уделят образованию наследников. Отпрыски певицы берут уроки французского языка. Даже в условиях пандемии малыши не пропускают занятий с гувернером. Обучение проходит в дистанционном формате в виде онлайн курса. Ко всему прочему, Гарри и Лиза проявляют интерес к музыке.

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Шестилетняя дочка Аллы Пугачевой растет маленькой модницей. У наследницы певицы обширный гардероб, которому могут позавидовать и девочки-подростки. Шоумен Максим Галкин не скрывает, что Лиза любит устраивать дома импровизированные показы мод. Аксессуары — шляпки и платки — кроха заимствует у именитой мамы. Сама Примадонна этому никак не препятствует.

Помимо платьев в стиле бэби-долл, сарафанов и юбок, Лиза Галкина также носит узкие джинсы скинни. Не так давно малышка позировала в клетчатых кюлотах из брендовой детской коллекции. Помимо брюк из денима, в гардеробе младшей дочери Аллы Борисовны появилось и трендовое пальто в стиле оверсайз. Наследница Максима Галкина любит наряжаться. Все аксессуары кроха подбирает по цветам. Так, к алой шапочке с помпоном девочка подобрала красные полуботинки на шнуровке.