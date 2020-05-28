Мгновения счастья: Анна Нетребко в микрошортах и шифоновой блузке страстно целовалась с мужем

Анна Нетребко раньше не могла представить, что больше нескольких дней проведет дома. Этой весной оперная дива стала домохозяйкой и два месяца почти не покидала свою квартиру в Вене. Из-за пандемии коронавируса ее гастроли отметили, поэтому она была вынуждена привыкать к новой жизни. Артистка успела навести порядок в гардеробной и вспомнить множество кулинарных рецептов, прежде чем снова смогла гулять и посещать музеи.

На днях Нетребко опубликовала снимки, сделанные в Санкт-Петербурге. Она поздравила город с днем рождения. По всей видимости, кадры навеяли ей воспоминания, поэтому певица продолжила разбирать архивы. На очередном фото звезда предстала в фиолетовых микрошортах и белой шифоновой блузке. Она страстно целовалась со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Снимок был сделан в Венеции. Тогда Анна еще была блондинкой.

Поклонники восхитились не только парой, но и загорелыми ногами оперной дивы. К слову, за время карантина она смогла постройнеть, а также позагорать в парке.

В последние недели Нетребко вновь стала демонстрировать стильные образы. Так как в Австрии жарко, она достала с полок сарафаны и легкие костюмы пастельных оттенков. Каждый образ артистки вызывает у пользователей Сети бурю эмоций и восхищение. Не удивительно, что ее вкус хвалит даже историк моды Александр Васильев. Пока Нетребко не вернулась к гастролям, ей остается лишь мечтать о путешествиях и вспоминать, где она уже была.

Напомним, что Анна счастлива в браке с Юсифом уже почти пять лет. От прошлых отношений у нее есть сын Тьяго, который стал для ее нового возлюбленного родным.