«Салат, свежий тархун»: постройневшая Нетребко показала, чем ужинает, чтобы не поправиться

Анна Нетребко уже почти три месяца находится в своей квартире в Вене. Артистка не ожидала, что сможет целые дни проводить дома, но к роли домохозяйки она привыкла очень быстро. Место нарядов в ее соцсетях заняли кулинарные рецепты, а также разные способы обновить интерьер. Именно этим занималась звезда. Но с началом мая оперная дива стала выходить на прогулки, а также посещать музеи и зоопарки. Поклонники сразу заметили, что она не только не поправилась, но и стала стройнее.

Ранее Нетребко заверяла, что не будет худеть. Она считает, что пышные формы важны для оперных артистов. Но ее муж Юсиф Эйвазов в прошлом году феноменально похудел и останавливаться на достигнутом не собирается. Как оказалось, Анна хоть и не худеет, но за своим питанием следит.

«Многие спрашивают, как мне удается не поправиться? Отвечаю — я ем все, но в малых количествах и стараюсь не есть после 6. Мой ужин, например — зеленый салат, свежий тархун, базилик, свежая мята, зелёный огурец, немного чеснока, кукуруза. Заправка — лимон и майонез», — объяснила Нетребко.

На фото она запечатлела аппетитный зеленый салат. Поклонники восхитились красивой посудой и самой певицей, которая даже после карантина прекрасно выглядит. «Красиво, по-весеннему!», «Очень красивый салатик», «Анна, люблю вас за позитив и настроение», «Вкусненько», «Хорошо, когда кушаешь и так прекрасно выглядишь», «А какая у вас посудка шикарная!» — стали комментировать пост подписчики.

Напомним, что ранее в беседе с порталом Teleprogramma.pro диетолог Елена Соломатина предупреждала, что каждый человек индивидуален и одна диета можно подходить далеко не всем. Можно легко навредить организму или спровоцировать возникновение болезней, если неправильно подобрать рацион, поэтому перед похудением следует обязательно проконсультироваться с врачом специалистом. Например, людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта стоит избегать интервального голодания, так как это может навредить здоровью, может развиться даже панкреатит. Нельзя использовать радикальные диеты людям с диабетом, так как это будет провоцировать скачок сахара в крови.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Соломатина в конце 80-х годов окончила Медицинский университет Пловдив в Болгарии по специализации общая практика, врач-терапевт, потом проходила курсы повышения квалификации как в Болгарии, так и в России при Университете дружбы народов, где изучала нутрициологию. Елена имеет стаж работы врачом и диетологом более 20 лет.

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