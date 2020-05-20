«Презентабельно и вкусно»: Нетребко в коротком платье с воланами восхитила имидж-стилиста

Анна Нетребко уже много лет восхищает поклонников не только вокальными данными, но и чувством стиля. Артистка обладает пышными формами, но это не мешает ей стильно одеваться. Певица не стремится к модельным параметрам, а по улице может ходить, как в юбке макси, так и коротких шортах. Однако лишь с недавних пор она вновь стала появляться на публике. Больше месяца звезда провела в самоизоляции в своей квартире в Вене.

С начала мая прогулки Анны стали регулярными. Она вывозит сына Тьяго на природу, посещает репетиции и наслаждается хорошей погодой. Недавно оперная дива отметилась в шифоновом платье, а по зоопарку она прошлась в сарафане в горох и шляпе с большими полями. Новый образ звезды вызвал много восхищения. Нетребко устроила фотосессию в пшеничном поле. Она облачилась в короткое платье в цветочек с открытыми плечами и воланами. Артистка отказалась от аксессуаров, собрала волосы в небрежный хвост и сделала едва заметный макияж.

«Нереальная», «Богиня», «Господи!!!! Какая красота!», «Как бронзовая статуэтка, очень…» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит Анны имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Яркий, летний, красивый образ, с учетом модных трендов предстоящего лета. А именно: женственность, акцент на талии, цветочный принт, открытые плечи и зона декольте и воланы. В данном платье именно воланам отведена главная роль, поскольку они выполняют многозадачную функцию. Во-первых, подчеркивают женственность и добавляют романтики всему образу, а во-вторых, визуально корректируют фигуру, особенно волан в верхней части платья. Добавив объема там где нужно, визуально сузилась талия и бедра. Очень грамотная расстановка акцентов. Анна презентабельно и вкусно продемонстрировала все прелести своей фигуры, красивую зону декольте. Она выглядит потрясающе. Плюс, образ соответствует ситуации: природе, свободе и поддержан соответствующей прической. Все в гармонии. На Анну хочется смотреть и смотреть», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.