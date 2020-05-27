В одном стиле с мамой: Стеша Маликова предстала в широких джинсах и рубашке оверсайз

Дмитрий Маликов самоизолировался с семьей в загородном доме. Два месяца с певцом не расстается и его взрослая дочь Стефания. Девушка учится в МГИМО, а также много путешествует и увлекается модой. На карантине она с удовольствием помогала родителям приглядывать за братом Марком. А в свободное время наследница артиста читает стихи, устраивает фотосессии на природе и хвастается новыми нарядами.

На днях Стеша побывала в столичной квартире. Она с радостью сделала селфи на 13 этаже в лифте. Тогда девушка сняла с мамой Еленой Изаксон танец для «ТикТока». Примечательно, что мать с дочкой очень похожи, поэтому их часто путают. А накануне жена Маликова снова отправилась с наследницей кататься на машине. На этот раз они даже оделись в одном стиле. Стеша предстала в широких джинсах с высокой талией и кожаной рубашке оверсайз. Волосы она собрала в аккуратный пучок.

Девушка также запечатлела свою маму, которая сидела за рулем автомобиля в джинсах и черной ветровке. В итоге они вновь оказались в московской квартире. Стефания сделала селфи на фоне кровати и красивой картины, которая скорее всего, является произведением искусства.

Поклонники восхитились девушкой и отметили, что у нее хороший вкус. Напомним, что по словам экспертов, изделия из кожи, как и из денима, в тренде в этом сезоне. Более того, дочь Маликова выбрала актуальные широкие джинсы.