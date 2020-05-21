«Словно ангел»: Стеша Маликова в эффектном белом платье с узором позировала в саду

Стеша Маликова самоизолировалась с родителями в загородном доме. 20-летняя наследница Дмитрия Маликова учится в МГИМО, но в период карантина девушка перешла на онлайн-обучение. Она также помогает маме нянчиться с маленьким братом Марком. Но так как наследница певца любит моду, то не упускает возможности продемонстрировать очередной наряд. Она даже читает стихи для подписчиков в ярких образах.

Еще недавно Стеша гуляла возле дома в широких трендовых джинсах и карамельной куртке. С приходом мая она успела сделать завораживающие кадры в саду уже в летних аутфитах. На новых фото дочь Маликова предстала в эффектном полупрозрачном платье, состоящем из двух слоев. Белая ткань с тонкой прозрачной нитью накинута поверх телесной ткани, которая выглядит, как мини-платье и прикрывает тело девушки. Бежевые босоножки дополнили образ.Наследница звезды позировала у цветущего дерева с распущенными волосами. Лучи солнца играли в волосах Стеши.

Поклонники пришли в восторг от женственного лука девушки. Они осыпали ее комплиментами. «Яркая принцесса», «Стеша, ты сама нежность. Платье супер», «Словно ангел», «Ой, какой воздушно-легкий наряд!», «Какое платье шикарное», «Платье, как цветущий сад», «Нереальная красота», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что год назад Стеша даже выпустила с подругами коллекцию платьев для выпускниц. Не исключено, что она продолжит заниматься бизнесом в сфере одежды.