«Божественная красота»: Нетребко в шифоновом платье лимонного цвета отметилась в магазине

Анна Нетребко два месяца сидела в своей квартире в Вене. Артистка была расстроена, что ее гастроли отменились из-за коронавируса, но она воспользовалась возможностью побыть с семьей. Также певица навела порядок в гардеробной и баловала мужа Юсифа Эйвазова разными изысканными блюдами. Лишь с началом мая, когда ограничения в Австрии были сняты, оперная дива стала чаще гулять и отдыхать на природе.

За несколько недель Анна успела выгулять десятки нарядов. Так как в Вене стоит жаркая и солнечная погода, артистка достала свои сарафаны и платья. А на днях она отметилась на природе в цветном костюме Moschino. После посещения зоопарка и музеев, Нетребко отправилась по магазинам. Так как она облагораживает свой дом и террасу, звезда направилась в старинный магазин, где ей на глаза попались старинные часы.

На новом фото певица предстала в шифоновом платье с необычными рукавами. Наряд лимонного цвета оттенил загар Анны. Она также собрала волосы и сделала макияж с акцентом на губы.

Многие поклонники пришли в восторг от образа оперной дивы. Некоторые отметили, что ей идет яркий оттенок. «Вы очень красивы в этом платье! И часы вам под стать!», «Вам очень идет и этот цвет, и такая прическа», «Эта прическа вам очень идет и молодит», «Аннушка, вы такая солнечная! Невозможно не заметить!», «Божественная красота», «Как вам идет», — прокомментировали пост подписчики.