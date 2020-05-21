Маленькие эльфы: Нетребко в ярком сарафане в цветочек пообщалась с Лизой и Гарри Галкиными

Анна Нетребко живет в Вене со своей семьей. Именно там ее застал карантин. Уже почти три месяца оперная дива покидает дом только в особых случаях. В мае в Австрии сняли ограничения, но артистка выходит на прогулки только в хорошую погоду. По ее словам, желание выходить на улицу улетучилось, когда это стало официально разрешено. При этом на днях она все же посетила древний замок и сводила сына Тьяго в зоопарк.

А вот муж звезды Юсиф Эйвазов накануне пообщался по видеосвязи с Максимом Галкиным. Они затронули тему любви к Примадоннам, воспитания детей и творчества. В конце беседы тенор позвал к экрану свою супругу и ее сына, а юморист пригласил дочку Лизу и сына Гарри. Оперная дива поинтересовалась у наследников Галкина, кем они хотят стать. При этом она предстала в ярком сарафане с цветочным принтом, а также с оригинальной прической. Свои локоны она собрала в два пучка.

Лиза неожиданно заявила, что не будет артисткой, как мама, а намерена стать писательницей. Уже сейчас шестилетняя девочка пишет книгу. А вот Гарри ответил, что будет как отец. Малыши также поболтали с Тьяго. Мальчик мечтает стать мультипликатором. Нетребко решила, что им обязательно нужно будет побывать в гостях в замке у Пугачевой и Галкина. А Юсиф восхитился воспитанием двойняшек. К слову, Максим признался, что они с женой не поднимают голос на детей, на это наложен запрет. По его словам, это и не требуются, так как дети просто «эльфы».

К слову, в том же наряде Нетребко продолжила облагораживать террасу. Она расписала стены и украсила площадку растениями и разным декором. У оперной дивы раньше не было времени на домашние дела, то теперь она везде навела порядок.