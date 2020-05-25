«До чего красивая семья!»: Нетребко прогулялась с мужем и сыном по венскому парку

Российская оперная дива Анна Нетребко живет со своим мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго в Вене. В настоящий момент в Австрии значительно ослаблен режим карантина, поэтому звезда может позволить себе больше развлечений, чем ее соотечественники.

Пробыв около двух месяцев дома, певица старается не сидеть на месте и посетить как можно больше мест в свободное время. Недавно она побывала в музее художника Эрнста Фукса, который восхитил ее не только представленными работами, но и неординарностью самого здания. Она поражало сочностью красок и своеобразностью оформления.

Теперь же Анна засветилась на прогулке в венском парке. При этом Нетребко сделала себе озорные хвостики, а ее муж примерил актуальную бейсболку Snapback и стильные солнцезащитные очки. Тьяго выбрал спортивный стиль.