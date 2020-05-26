Закулисный архив: Лорак в шелковом платье показала Орбакайте в силуэтном наряде с блестками

Накануне, 25 мая, старшая наследница примадонны отечественного шоу-бизнеса отметила день рождения. Супруге бизнесмена Михаила Земцова исполнилось 49 лет. Одними из первых именинницу поздравили члены ее семьи: Алла Пугачева, Максим Галкин и Филипп Киркоров. Сама Кристина до сих пор поддерживает теплые дружеские отношения с бывшим мужем своей мамы — поп-королем отечественной сцены.

Большую часть времени Орбакайте вместе с мужем и восьмилетней дочерью Клавой проводит в Майами. Знаменитость уже давно обосновалась в Штатах. А вот старший сын артистки — 29-летний Никита Пресняков — после учебы за океаном вернулся на родину. Внук Аллы Пугачевой стал солистом группы Multiverse и женился на модели Алене Красновой.

Помимо близких родственников, певицу с 49-летием поздравили и коллеги по творческому цеху. Так, исполнительница Ани Лорак в stories Instagram опубликовала памятное фото с именинницей, которое было сделано за кулисами одного из концертов. Экс-супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу позировала в алом шелковом платье-макси. А Орбакайте отдала предпочтение светло-розовому силуэтному наряду с блестками.

«С днем рождения», — обратилась к певице Ани Лорак.

Напомним, что артистка воспитывает восьмилетнюю дочку Софию. Примечательно, что крестным отцом девочки стал Филипп Киркоров.