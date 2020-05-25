Невестка Орбакайте в велосипедках и жакете с «мужского плеча» присела на ступени особняка Пугачевой

Модель подметила, что она организовала пикник в честь 29-летия мужа. Праздник прошел на бывшей даче Примадонны.

23-летняя Алена Краснова устроила вечеринку по случаю дня рождения мужа. По словам модели, на праздник к ним приехали близкие друзья, которые на протяжении двух с половиной месяцев не нарушали самоизоляцию. Невестка Орбакайте накрыла столы на террасе под садовыми зонтиками, предусмотрев вероятность дождя.

больше по теме Под садовыми зонтиками: невестка Орбакайте вместе с Пресняковым появилась на пикнике Алена Краснова нарушила режим самоизоляции ради встречи с близкими друзьями.

«Какой хороший сегодня день выдался! Мы ждали хорошей погоды, чтобы отпраздновать день рождения Никиты! Впервые за 2,5 месяца к нам наведались наши дорогие друзья, которые не выходили на улицу все это время и были просто счастливы увидеть людей», — пояснила возлюбленная музыканта.

Свой день рождения Никита Пресняков отметил 21 мая. Однако вечеринку по случаю 29-летия своей второй половинки для близких друзей Алена Краснова устроила спустя несколько дней, дождавшись хорошей погоды. Ранее старший внук Аллы Пугачевой отпраздновал личный праздник в компании с женой, которая специально для именинника заказала торт со свечками.

В микроблоге Алена поделилась отчетными снимками. В качестве локации супруга музыканта выбрала парадную лестницу, расположившись на ступенях особняка Пугачевой. Ни для кого не секрет, что певица доверила свою дачу Никите Преснякову. За домом Аллы Борисовны на Истре певец приглядывает вместе с супругой.

Перед объективом фотокамеры невестка Орбакайте предстала в трендовых велосипедках и жакете оверсайз с «мужского плеча». О моде на этот предмет женского гардероба в интервью Teleprogramma.pro говорила эксперт по имиджу Елена Бестави. Монохромный лук возлюбленной певца дополнили сабо на шпильке и нюдовая сумочка-клатч.