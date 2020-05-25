«Пампушечка!»: Полина Гагарина в приталенном платье станцевала с трехлетней дочкой на улице

Полина Гагарина проводит время на самоизоляции с семьей. Она обычно постоянно находится на гастролях, поэтому карантин стал для нее временем, когда можно отдохнуть. Однако в середине мая появились тревожные слухи, что певица поссорилась с мужем Дмитрием Исхаковым и они длительное время не живут вместе. Пока никто из пары не прокомментировал информацию, просочившуюся в СМИ. Но на днях артистка заявила, что находится в легкой депрессии, правда, по ее словам, это связано с холодной погодой, а не из-за возможного развода.

Пока поклонники переживают за девушку, она наслаждается отдыхом. В соцсети Полина поделилась трогательным видео с трехлетней дочкой Мией. Лицо девочки она по-прежнему скрывает, но стала чаще публиковать фото и видео с ней. На этот раз певица вышла на улицу в приталенном летнем платье с принтом и белых кедах. Она стала танцевать вместе с наследницей, облаченной в бирюзовый комбинезон. У мамы и наследницы получилось делать одинаковые движения. Казалось, что они готовятся к съемкам клипа.

«Когда с дочерью на одной волне! Как мы любим танцевать вместе и как мы любим тепло! Поздравляю всех с отличной погодой», — написала звезда.

Многие поклонники восхитились трогательными кадрами. Правда, некоторые стали негодовать из-за того, что ребенок был одет не по погоде. «Сама нарядилась, а дочь как пацанка», «Куколки!», «Простокексик», «Эти косички», «Такие все веселые и счастливые», «Малышка растет», «Мама Поля», «Пампушечка дочка!», «Полина, вы такие классные и зажигательные», — прокомментировали пост подписчики.

А вот Исхаков опубликовал фото первого урожая. Он позировал с клубникой. Поклонникам остается гадать, вместе супруги или нет.