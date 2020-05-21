«Уже в легкой депрессии»: Полина Гагарина в пуховом комбинезоне отправилась на прогулку

Певица выдержала паузу после того, как в Сети стали обсуждать разлад в ее отношениях с Игорем Исхаковым.

Полина Гагарина ведет активный образ жизни. 33-летняя певица обычно постоянно находится на гастролях. А последние два месяца она вынуждена находится дома с семьей. И раньше ходили слухи о проблемах в звездной паре, а теперь они усилились. В середине мая в СМИ появилась информация от источника близкого к окружению звезды, что девушка и ее муж Дмитрий Исхаков уже не живут вместе. Якобы пока они не готовятся к разводу, но между ними пробежала черная кошка.

Пока ни представители пары, ни сами знаменитости не подтвердили, как и не опровергли слухи. Полина четыре дня хранила молчание. Она лишь показывала, как тренируется дома с личным фитнес-тренером. Но 21 мая артистка сделала новую публикацию. Певица поделилась снимком, на котором играет в своем дворе в баскетбол. Девушка предстала в пуховом комбинезоне неонового цвета. Гагарина продемонстрировала хорошую физическую подготовку. На фоне слухов о разладе в семье певица заговорила о депрессии.

«Сейчас вы напишите, что я снова в этом зимнем комбезе. Если честно, я сама уже в легкой депрессии по этому поводу! С октября месяца я в нем, шутка ли! Но и погода с нами все шутит и шутит… Так что крик души — ХОЛОД, выйди ВОН! Хочу тепла! Ох, как хочу», — поделилась она.

Поклонники уверены, что она переживает сложный период, который связан не только с прохладной и дождливой погодой, поэтому они поддержали звезду. «Классный комбез! Тебе очень идет», «Полина, судя по сторис, вы очень похудели», «Какие ноги длинные», «Все образуется», «Полина, вы в любом наряде прекрасны!» — прокомментировали пост подписчики.