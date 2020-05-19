Володина из «Давай поженимся» заявила, что Гагарина попала под влияние ретроградной Венеры

Полина Гагарина в сентябре отметила бы шестую годовщину со дня свадьбы с фотографом Дмитрием Исхаковым. Однако на днях в СМИ появилась информация, что якобы пара рассталась. Слухи о кризисе в их отношениях ходили много лет. Каждый раз Дмитрий лишь смеялся над домыслами. Но похоже, что теперь ситуация действительно серьезная. По данным некоторых изданий, бизнес-проект, которым занимался Исхаков вместе с супругой, теперь принадлежит только Полине. Он же был попросту уволен.

По неподтвержденной информации, супруги не живут вместе с осени прошлого года. По слухам, певице не нравилось излишнее внимание благоверного к ее карьере. Сама Полина пока никак не комментирует информацию, которая просочилась в прессу. А ее представитель отметил, что артистка сама сделает заявление, когда посчитает нужным. Примечательно, что недавно Эмин Агаларов объявил, что расстался с женой после всего двух лет брака.

Василиса Володина из «Давай поженимся» ранее сообщила, что вторая половина мая станет испытанием для многих пар. Она отмечала, что ретроградная Венера принесет раздор в семьи, а также всплывут многие проблем, на которые раньше не обращали внимания. На днях она высказалась о разводе Эмина, а теперь и назвала причину возможного краха союза Гагариной и Исхакова. «Ретроградная Венера продолжает собирать свою жатву», — заявила она.