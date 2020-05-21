Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разделе имущества

По слухам, перед свадьбой муж и жена зафиксировали, что дом и квартира остаются в собственности певицы.

Певица Полина Гагарина, которая, по слухам, собирается разводиться со своим вторым мужем модным фотографом Дмитрием Исхаковым, оставит мужа ни с чем. У них была зафиксирована договоренность. Все, что приобрела звезда останется в ее собственности.

Отметим, что еще до свадьбы Полина Гагарина купила квартиру в центре Москвы в районе метро «Маяковская». Площадь жилья 137 квадратных метров. Панорамные окна выходят прямиком на Кремль. Въехала в жилье исполнительница уже в статусе жены вместе с мужем и сыном от первого брака.

Также еще до брака Гагарина начала строить загородный дом. Он также записан на нее и Исхаков никаких прав на него не имеет. Сейчас, кстати, звезда строит более просторное жилье за городом.

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Добавим, что супруг Полины Гагариной зарабатывает примерно в сто раз меньше своей пока еще жены. По данным Forbes, в прошлом году заработки Гагариной превысили пять миллионов долларов. Исхаков больше трехсот тысяч в месяц не получает, сообщает «Комсомольская правда».