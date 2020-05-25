Краски весны: дочь Маликова в джогерах и худи нежно-мятного цвета устроила велопрогулку

Стеша Маликова на карантине решила больше времени проводить с семьей. Студентка МГИМО поселилась у своего отца Дмитрия Маликова в загородном доме. Она стала помогать родителям приглядывать за младшим братом Марком. Несмотря на онлайн обучение, у девушки оказалось много свободного времени, которое она тратит с пользой для себя. Наследница артиста недавно стала учить стихи, а также снимать видео для «ТикТока».

С наступлением мая Стефания находит самые разные поводы, чтобы отметиться в новых нарядах. Она успела даже устроить фотосессию в поле. Дочь Маликова позировала в шифоновом мини-платье в горох, которое дополнила шляпой и сапогами-казаками. Но все-же она не всегда облачается в женственные платья и носит каблуки. 20-летняя девушка любит лаконичные образы в спортивном стиле. Так для велопрогулки она облачилась в новый костюм, состоящий из худи и джоггеров.

Стеша предпочла отказаться от макияжа и не до конца выпрямила вьющиеся локоны. В таком образе она стала выглядеть еще более юной, а ее наряд нежно-мятного цвета сочетался с травой на лужайке.

Многие поклонники не перестают восхищаться дочерью Маликова. Они одарили ее комплиментами. Многие пророчат ей большое будущее, а другие уже называют ее завидной невестой. К слову, о своей личной жизни пока девушка предпочитает не говорить.