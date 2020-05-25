Современная леди: Стеша Маликова в мини-платье и сапогах-казаках устроила фотосессию в поле

Дмитрий Маликов воспитал дочку Стефанию. 20-летняя девушка радует отца своими достижениями. Она поступила в МГИМО и теперь не только учится, но и много путешествует. Наследница артиста не скрывает, что интересуется модой. Не раз девушка сталкивалась с критикой поклонников, представая в нарядах не по возрасту. Но в последнее время у дочки певца появился собственный стиль. Она стала носить лаконичные наряды и легкие женственные платья.

Маликова недавно предстала в полупрозрачном платье. А накануне девушка устроила фотосессию в поле с ромашками. Она облачилась в нежное мини-платье белого цвета с цветочным принтом и пышными рукавами. Она сделала акцент на талии с помощью черного пояса. В тон ему Стеша подобрала шляпу и сапоги-казаки. Она похвасталась стройными ногами и осиной талией. Наследница артиста выглядела счастливой.

Потом Стефания сменила романтичный образ на более дерзкий. Она поехала домой в косухе и темно-серых джинсах. Поклонники были очарованы девушкой. «Такая красивая», «Стеша, ты как лучик солнышка», «Ну до чего же милая!», «Такая жизнерадостная девочка», «Хорошенькая невозможно», «Обалденное фото», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Маликова на карантине стала учить и читать на камеру стихи. Она также больше времени проводит с маленьким братом Марком. Певец ранее признался, что у них в семье не такие идеальные отношения, как кажется со стороны. При этом он очень любит свою дочь, как и его жена Елена Изаксон.