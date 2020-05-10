На садовых качелях: Стеша Маликова опубликовала фото с двухлетним братом

Девушка не скрывает: она рада тому обстоятельству, что у них с Марком такая большая разница в возрасте.

20-летняя Стеша Маликова из-за введенного режима самоизоляции стала больше времени проводить с семьей. Как и старшие сыновья музыкального продюсера Яны Рудковской от бизнесмена Виктора Батурина — Андрей и Николай — наследница именитого композитора также временно не посещает занятия в МГИМО. Девушка учится на факультете международной журналистики. Стеша была вынуждена перейти на дистанционное обучение.

Общаясь с поклонниками, дочка Елены Изаксон дала понять, что она нисколько не переживает из-за большой разницы в возрасте с братиком. И даже наоборот: Стефания видит в этом определенные плюсы. По словам девушки, у нее появился шанс по другому взглянуть на этот мир. И все благодаря маленькому Марку. Девушке нравится проводить время в компании крохи, разучивать с ним детские танцы или просто играть.

«Воскресенье — день объятий», — отметила Стефания, поделившись с подписчиками свежим фото в микроблоге.

Перед объективом фотокамеры дочка Елены Изаксон позировала вместе с двухлетним Марком на садовых качелях. В отличие от братика, которого одели в утепленную ветровку и шапку, Стеша предстала в платье-свитере насыщенного василькового оттенка.