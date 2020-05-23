Две красотки: Стеша Маликова в свитере оверсайз и джинсах-дудочках станцевала с мамой

Дмитрий Маликов любит не только творчество, но и свою семью. На время карантина он и его жена Елена Изаксон перебрались в загородный дом. А приглядывать им за маленьким сыном Марком помогает дочь Стеша. 20-летняя девушка окончила школу и теперь учится в МГИМО, но обучение не мешает ей путешествовать и увлекаться модой. Многие уже называют 20-летнюю наследницу Маликова завидной невестой.

За время самоизоляции Стеша успела продемонстрировать множество стильных образов. она любит носить как лаконичные костюмы, так и игривые платья. А на очередном фото девушка запечатлела себя в лифте в джинсах-дудочках и розовом свитере оверсайз. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы дочь Маликова собрала в небрежный пучок, а на ее плече красовалась белая сумка. «13 этаж, 13 квартира», — написала она. По всей видимости, на время девушка покинула загородный дом.

А на новом видео для «Тик-Тока» она устроила танцы со своей мамой. Изаксон в черном спортивном костюме двигалась не хуже наследницы. Они дурачились и кривлялись вместе. Поклонники пришли в восторг от семейной идиллии. Многие вновь отметили поразительное сходство мамы и дочери. «Какие красотки», «Гены не обманешь», «Какой свитер — отпад», «На это можно смотреть вечно», — стали обсуждать увиденное пользователи Сети.