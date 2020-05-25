«Ультрамодно»: Светлана Бондарчук в джинсах кюлотах и незаурядном тренче восхитила стилиста

Светлана Бондарчук уже два месяца находится в самоизоляции. Так как у бизнесвумен квартира в центре Москвы, то выгуливая свою собаку, она каждый раз наслаждается красотами столичных улиц и скверов. Для нее это также стало возможностью гулять в новых нарядах. В свой 51 год она обладает подтянутой фигурой, поэтому может позволить себе любой образ. На днях она произвела фурор, облачившись в джинсы с высокой талией.

Во время очередной прогулки Светлана решила продемонстрировать уютный и яркий повседневный образ. Она предстала в джинсах кюлотах, лимонной толстовке и белом тренче с голубым узором. Цветные кроссовки дополнили необычный аутфит.

«Люблю Москву», — заявила она.

Многие поклонники пришли в восторг от наряда, который безупречно сел на фигуру знаменитости. Бондарчук, по мнению некоторых фанатов, даже помолодела. «Леди-девчонка», «Сочетание — супер», «Образ — мой идеал», — стали писать подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила look имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Как всегда, Света у нас в невероятных солнечных оттенках, но, тем не менее, слегка приглушенных. Это и желтый цвет, и голубой, и синий. Все оттенки подобраны в более прохладной палитре, исходя из цветотипа Светы. Естественно, акцентуальной вещью является тренч с незаурядным принтом, который так освежает образ и дает динамику, задорность и позитивный настрой на день. Мне также понравились кроссовки с салатовой подошвой, которые тоже являются акцентуальными в этом образе. Смотря на него, создается впечатление, что он непродуманный. При этом исходя из стилистических сочетаний цветовой гаммы, никаких несогласованных деталей не вижу. Фишечка как раз в цветовой гамме. Простое подается в совершенно модном образе. Здесь Бондарчук показала свои умения правильно сочетать цвета, играть с колористикой. Бытует такое выражение: все гениальное просто! Джинсы, лонглив и тренч — если это все правильно подобрать, то будет модно, даже ультрамодно, по-городскому гармонично», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.