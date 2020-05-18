«Скобцева едва в могилу не бросилась»: Наталья Бондарчук вспомнила похороны отца

Актриса Наталья Бондарчук в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила похороны своего знаменитого отца режиссера Сергея Бондарчука. Он ушел из жизни в возрасте 74 лет в 1994 году. Второй супругой режиссера была мать Бондарчук актриса Инна Макарова. А третьей супругой актриса Ирина Скобцева, мать режиссера Федора Бондарчука.

«Ирине Константиновне было страшно ужасно, когда умер мой отец. Она едва в могилу не бросилась на похоронах. Очень сильно переживала. А вот моя мама на похороны не пришла. Она потом позже побывала на могиле отца». Наталья Бондарчук

Как отметила Наталья Бондарчук, ее мать никогда не поддерживала теплых отношений со Скобцевой, что в общем-то неудивительно. При этом желтая пресса часто подкарауливала Макарову и просила сказать что-нибудь нелестное о Скобцевой. Макарова не отказывала себе в удовольствии уколоть соперницу, которая увела мужа.

«Мама журналистам говорила, что отец Скобцеву никогда не любил. Это все активно тиражировалось в СМИ. Я говорила матери, чтобы она плохо не отзывалась об Ирине Константиновне. Мне хотелось общаться с детьми Скобцевой», — заявила Наталья Бондарчук.