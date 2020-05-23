«Эти ноги — космос»: 51-летняя Бондарчук в джинсах с высокой талией прогулялась в центре Москвы

Светлана Бондарчук давно состоит в разводе с Федором Бондарчуком. В прошлом году режиссер женился на молодой актрисе Паулине Андреевой Пышная свадьба прошла в закрытом режиме в Санкт-Петербурге. А вот его бывшая жена не торопится снова идти под венец. Она встречается с Сергеем Харченко. Влюбленные вместе не первый год и во всем поддерживают друг друга. Светская львица в 51 год обладает стройной и подтянутой фигурой, чем восхищает не только своего мужчину.

Пара проводит вместе время на карантине. Бондарчук живет в центре Москвы и покидает квартиру только ради прогулки с собаками. Но накануне она поделилась видео, на котором запечатлен на Патриарших прудах с дочкой своего бойфренда. Светская львица вышла на прогулку в джинсах с высокой талией и футболке оверсайз с принтом. Девочка рядом с ней позировала в шортах и яркой футболке.

«Патрики жили, Патрики живут, Патрики будут жить! Ура!!! Только очень хочется теплую погоду и чтобы срочно закончилась самоизоляция и все были здоровы», — написала Светлана.

Поклонники восхитились фигурой звезды. Наряд подчеркнул все ее достоинства. Другие стали беспокоится за знаменитость, которая оделась не по погоде. «Какая вы красивая и худенькая», «Какие вы хорошки. А джинсы огонь», «Светлана, как же холодно, а вы так легко одеты», «Фигура потрясная», «Эти ноги — космос», — прокомментировали пост подписчики.