«Как раз в тренде»: Кети Топурия в черном сарафане и ботинках Prada восхитила стилиста

Кети Топурия коротает дни в самоизоляции. Она успела переехать жить в загородный дом вместе с дочкой Оливией. Компанию певице составляет ее бойфренд Лев Деньгов. Артистка в начала года стала носить вещи свободного кроя, чем спровоцировала слухи о беременности. Она не скрывает, что хочет родить еще минимум двух детей. Но на днях вокалистка группы «А’Студио» развеяла домыслы о своем интересном положении, станцевав в ролике в соцсети в мини-шортах и похваставшись прессом.

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Примечательно, что даже на карантине Кети не забывает обновлять гардероб. Она уже отметилась в белоснежном сарафане. Певица давно занимается производством своей линейки одежды, поэтому следит за трендами. Свой белый сарафан свободного кроя она сменила на черный. На новом фото Топурия предстала в женственном наряде, который дополнила грубыми ботинками.

Поклонники пришли в восторг от образа певицы. «Сногсшибательная красота», «Всегда стильная», «Ботинки огонь», — стали писать пользователи Сети. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее look дизайнер Сергей Никулин.

«Комментарии тут излишни. Кети всегда славилась хорошим чувством вкуса, стиля, трендов. Она всегда следит за тем, что на ней. Это касается не только одежды, но и макияжа, укладок. Это одна из самых стильных звезд нашей эстрады. По поводу образа — все прекрасно и замечательно. Сейчас как раз в тренде сочетание женственности и брутальности. Видим ботинки полувоенные Prada с сарафаном, довольно женственным, хоть и в черном цвете, добавляющим агрессии, в хорошем смысле слова. В образе все отлично, сочетания, которые не только тенденциозные, трендовые, но и с учетом современных течений в моде. Кети всегда выделялась на фоне звезд своей неординарностью как вокальной, так и внешними характеристиками. Даю 11 из 10 балов. Не буду скрывать, мне этот стиль в одежде очень симпатичен», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Раньше Никулин был стилистом, но потом дорос до дизайнера. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».