«Какая куколка»: белоснежный сарафан Кети Топурии подчеркнул ее стройные ноги

Кети Топурия не скрывает, что ее сердце занято. Год назад она встретила дипломата Льва Деньгова, с которым у нее закрутился роман. Теперь влюбленные живут вместе в загородном доме. Певица, как и хотела, теперь живет отдельно от мамы. Рядом с ней также находится ее дочка Оливия. Четырехлетняя девочка скрашивает артистке карантин. Недавно они устроили совместную фотосессию в одинаковых нарядах, умилив многих пользователей Сети.

Даже в четырех стенах Кети умудряется хвастаться новыми нарядами. Она успела отметить и в лосинах, и в платье в цветочек. С наступлением тепла певице захотелось более легких и летних нарядов. На очередном видео девушка предстала в белоснежном сарафане свободного кроя с рюшами на лямках. Она распустила волосы и сделала нежный макияж. Наряд подчеркнул загорелые и стройные ноги Топурии.

Напомним, в начале года ходили слухи, что артистка беременна. Тогда она не комментировала эту информацию, но признавалась, что хочет стать многодетной мамой.

«Мне кажется прикольный! И черный есть… Обожаю хлопок», — заявила сама звезда.

«Очень красиво», «Как будто беременна в нем», «Какая куколка», «Красивая очень», «Кокетливая конфетка», «Милашество», «Ах, какие ножки», «Типа беременна?», — прокомментировали пост некоторые подписчики.