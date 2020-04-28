«Всегда на стиле»: Кети Топурия запечатлела четырехлетнюю дочь в обновках

Кети Топурия обычно много гастролирует. Но последний месяц певица коротает дни в загородном особняке. Она соблюдает режим самоизоляции. Артистка старается не скучать. Компанию ей составляют возлюбленный Лев Деньгов и четырехлетняя дочка Оливия. Время от времени певица выходит на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Она гуляет по территории своего участка, а также по лесу, чем и делится в соцсети.

Как известно, Топурия является настоящей модницей. Она всегда привлекает внимание на светских мероприятиях своими яркими нарядами. Девушка подбирает женственные и лаконичные образы. При этом певица признавалась, что носит не то, что в тренде, а то, что ей идет. Похоже, растет также модницей и ее дочка. Девочка на карантине стала блогером. На своей странице она публикует ролики, показывая, чем можно занять себя дома.

А накануне Кети пополнила гардероб наследницы. Она не жалеет денег на ребенка. Артистка запечатлела дочку в обновках. Девочка предстала с распущенными волосами в джемпере молочного цвета с принтом и брюках с широкими карманами. Примечательно, что штанины лежали на полу. По всей видимости, наряд был взят на вырост.

«Всегда на стиле», — подписала фото певица.

Поклонники были очарованы маленькой Оливией. Многие отметили, что она подросла. «Моя красотуля», «Как она выросла, красивая девчонка!!! Кэти, она так на тебя стала похожа, только кареглазка», «Копия мамочка», «Куколка», — прокомментировали пост подписчики.