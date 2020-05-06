«Такое милейшество»: Топурия облачилась с дочкой в мини-платья с рюшами в стиле family look

Кети Топурия проводит время в самоизоляции со своими близкими. Еще недавно певица жила с мамой, но незадолго до карантина съехала со своим возлюбленным Львом Деньговым. Они живут в просторном загородном доме вместе с дочкой артистки от прошлых отношений Оливией. По всей видимости, четырехлетняя девочка быстро подружилась с новым избранником своей мамы. К слову, девушки в четырех стенах не скучают.

Топурия в свои 33 года может похвастаться стройной фигурой и безупречной кожей. Она также для многих успела стать иконой стиля. Певица облачается в эффектные платья и костюмы. Даже на карантине артистка часто хвастается стильными нарядами. А накануне она устроила фотосессию в платьях в стиле family look. Кети предстала в мини-платье с рюшами. В наряде в таком же стиле, но с пышными рукавами, предстала и ее дочка. Девушка также распустила волосы и стала копией мамы.

Поклонники пришли в восторг от семейных фото. «Кукла», — восхитилась Алсу. «Как на маму похожа», Принцесса«, «Две классные куклы», — стали комментировать пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила образы дочки с мамой имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Такое милейшество наблюдать абсолютный white look Кети с дочкой. Совершенно очаровательно выглядит в мелкой выбивке ришелье — так называется техника, когда на хлопке либо на натуральном льне выбиты рисунки. Очень оригинальные рюшки, подчеркивают женственность. Также мы еще видим, что мама и дочка любят примерно одинаково одеваться, это еще сильнее вызывает восторг, умиление и восхищение», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.