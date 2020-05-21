«Сказочная красота»: Настя Каменских вслед за Ротару облачилась в бирюзовое платье с вышивкой

Настя Каменских является украинской певицей, хоть очень популярна и в России. Год назад она сыграла свадьбу с Потапом. Торжество прошло под Киевом на природе. Девушка явно похудела и теперь поддерживает форму даже в условиях самоизоляции. Она также расширяет свою аудиторию. Несколько лет назад артистка стала петь в стиле латино и даже выучила испанский язык. Однако о своих корнях тоже не забывает.

Обычно в соцсети Настя публикует откровенные фото. Девушку часто критикуют за провокационные наряд. Даже после свадьбы она с удовольствием оголяется или облачается в миниатюрные костюмы. Но 21 мая певица всех удивила. Она предстала на фото в льняном бирюзовом платье с вышивкой. Скромный наряд с объемными рукавами подчеркнул лишь талию артистки. Каменских распустила волосы и накрасила губы фиолетовой помадой.

«Я всегда увлекалась украинской культурой, а особенно вышиванкой. Ее любят и одевают во всем мире. А мы, украинцы, носим вышиванку с особой любовью и гордостью. Для каждого из нас это не просто одежда, это символ силы и красоты нашего народа. Это наша душа. С праздником, друзья», — поздравила звезда.

К слову, ранее также предстала в платье с вышивкой еще одна украинская певица — София Ротару. Поклонники восхитились женой Потапа. Многие отметили, что настолько женственно она еще не выглядела. «Какая красота», «Ты такая яркая», «Нереальный образ», «Сказочная красота», — прокомментировали пост подписчики.