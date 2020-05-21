«Какая же красивая»: 72-летняя Ротару в бирюзовом платье поздравила всех с Днем вышиванки

София Ротару в прошлом году снова стала выступать в России. Это событие стало резонансным. Одни негодовали, другие были очень рады. В итоге певицу встретили очень радушно на российских просторах. Теперь артистка переживает пандемию коронавируса на территории Украины. Недавно она пережила утрату близкого человека. Ушел из жизни свояк звезды — муж ее родной сестры Лидии Сергей.

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Несколько недель Ротару и ее близкие были в трауре, но 21 мая Ротару поделилась новыми снимками. В соцсети появились кадры, на которых она позирует на природе среди тюльпанов с питомцем. Она предстала в бирюзовом наряде с вышивкой, а также жакете, который накинула на плечи. Артистка распустила волосы и сделала нюдовый макияж. София Михайловна решила всех поздравить с праздником, который и способствовал тому, что облачилась в наряд с вышивкой, показывая свои корни.

«С Днем вышиванки», — написала она.

Многие поклонники были поражены тому, как хорошо выглядит певица для своих лет. Многие одарили Ротару комплиментами. Фанаты признались, что ждут начала ее гастролей. Они надеются, что карантин скоро завершится. «Самая красивая женщина!», «Какая красота. Прекрасная женщина!», «Вы такая прекрасная!», «Какая же красивая», «Шикарная, как всегда», «Вечно красивая», «Пышет молодостью», — прокомментировали пост подписчики.