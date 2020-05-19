«Это стиль собачки?!»: Каменских в одной рубашке предстала в их с Потапом спальне

Когда-то Анастасия Каменских выступала в дуэте с рэпером Потапом. На тот момент музыкант состоял в браке с Ириной Горовой. Возлюбленная Алексея Потапенко (настоящее имя певца, — Прим. ред.) подарила ему первенца — сына Алексея. В сентябре мальчику исполнилось одиннадцать лет. Музыкант ушел из семьи ради новой избранницы. Примечательно, что на заре карьеры Настя, как впрочем и сам Потап, утверждали, что слухи об их романе не имеют под собой реальной почвы. Однако спустя годы, Каменских стояла у алтаря с Алексеем.

Украинская исполнительница уже не раз признавалась в чувствах к избраннику. По словам певицы, она считает, что супругов должна связывать не только взаимная симпатия и страсть, в отношениях также важна самоотдача, доверие и поддержка.

На личной страничке в Instagram Анастасия Каменских опубликовала свежие «карантинные» фото. Перед объективом фотокамеры певица предстала в одной рубашке, позировав в их с Потапом спальне. Провокационные снимки украинской исполнительницы не оставили равнодушными мужскую половину ее подписчиков в микроблоге.