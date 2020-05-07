«Прям девочка»: Настя Каменских в шифоновом платье оверсайз открыла стройные ноги

Настя Каменских недавно отпраздновала день рождения. На этот раз она не стала устраивать шумной вечеринки или застолья с гостями, а устроила домашний семейный праздник. Из-за пандемии коронавируса она коротает время в своих апартаментах в самоизоляции с мужем Потапом. Но это не мешает девушке продолжать тренироваться, чтобы поддерживать форму, хвастаться новыми нарядами и даже снимать клипы.

Если в день рождения Каменских блистала в платье-комбинации жемчужного цвета, то на новых кадрах певица кружится в пустом ресторане в более нежном образе. Девушка предстала в шифоновом мини-платье оверсайз в цветочек. Похожий наряд на днях примерила и Кети Топурия. Платье позволило Насте показать ее стройные и длинные ноги. Она собрала волосы в небрежный хвост, создав романтический образ.

«Готовлю для вас нечто особенное. Недавно я пересматривала свои фото и видео в телефоне. Так много незабываемых и счастливых моментов. Они вдохновили меня создать очень ностальгический клип! Я давно мечтала выпустить песню о моих воспоминаниях, и вот время пришло! Получился такой теплый и нежный видеоальбом воспоминаний», — поделилась звезда.

Многие поклонники восхитились образом Каменских. Некоторые также признались, что будут ждать новый клип, премьера которого назначена на 15 мая. «Какая красивая. Прям девочка», «Потрясающая постановка кадра», «Кажется, будет романтик», «Невероятно нежно», «Не перестаешь удивлять», «Стройняшка такая», — прокомментировали пост подписчики.