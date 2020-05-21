«Длинноволосая милашка»: Шейк вывела дочку на прогулку в летнем платье и лимонном кардигане

Ирина Шейк уже год живет в Нью-Йорке, где ей пригодилась квартира на Манхэттене, которую она так и не продала, когда встречалась с Брэдли Купером. Более того, она поселила в эти апартаменты также свою маму и дочку Лею. В период самоизоляции они почти не покидали жилплощадь. Но недавно на один день модель передала девочку Куперу. Актер с радостью погулял с девочкой и даже сам отметился в ее розовом ободке.
Но вскоре отправилась на прогулку с ребенком уже сама Ирина. Папарацци заметили звезду на улицах Нью-Йорка. Девушка вышагивала в велосипедках и рубашке оверсайз. Она распустила волосы и надела кепку. А вот свою наследницу модель облачила в летнее шифоновое платье, а также лимонный кардиган. У трехлетней девочки отросли длинные и густые волосы. Маленькая блондинка прыгала перед коляской, которую катила ее мама. Это вызвало улыбку на лице Шейк.
Поклонники были очарованы моделью и ее наследницей. «Милая принцесса выросла», «Еще больше стала похожа на папочку», «Длинноволосая милашка», «Какие у Леи роскошные волосы!», «Красивый ребенок», «Лее досталась внешность Ирины»,— стали обсуждать фото пользователи Сети.
Напомним, что недавно Шейк разоткровенничалась в прямом эфире. Она поведала, что ее наследница ходит в русскую школу. Также модель не стала скрывать, что нисколько не жалеет о расставании с Купером, но не так давно приглашала его к себе домой.