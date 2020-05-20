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Звездный гость

Окна с видом на океан: стало известно, где проводит карантин Ирина Шейк

Модель живет в Америке вместе с наследницей от Брэдли Купера.

Окна с видом на океан: стало известно, где проводит карантин Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото Global look press

В недавнем Instagram-эфире Vogue стало известно, что известная российская модель Ирина Шейк проводит карантин в Нью-Йорке. Здесь не запрещены прогулки, поэтому девушка появляется на улицах города в компании с дочкой Леей от Брэдли Купера.

Звезда призналась, что даже иногда снимает маску, когда нет людей вокруг, чтобы спокойно подышать. Малышка воспринимает ситуацию с пониманием и не противится дополнительной защите.

Гостиная Шейк с домашним кинотеатром. Фото
Гостиная Шейк с домашним кинотеатром. Фото: EAST NEWS.

Как написал Telegram-канал «Только никому…», Шейк, якобы, обосновалась в квартире на Манхеттене стоимостью $1,7 млн. В ней есть две спальни, две ванные, гостиная, столовая, будуар, зал для развлечений, огромная гардеробная и прачечная. Соседи звезды: Хью Джекман, Джулианна Мур и модель Карли Клосс. А еще из окон Ирины виден океан.

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