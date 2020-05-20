«А сам в ободке»: Брэдли Купер нарядил дочку в розовую юбку плиссе и джемпер для прогулки

Брэдли Купер четыре года встречался с Ириной Шейк. Влюбленные жили вместе в Лос-Анджелесе, а в 2017 году на свет появилась их дочь Лея. Модель то и дело снималась в пикантных фотосессиях и уезжала на показы, а актер пропадал на съемках. Неожиданно в начале прошлого лета пара распалась. Теперь русская красавица живет в своей квартире в Нью-Йорке вместе с мамой и дочкой. Март и апрель девушка лишь изредка появлялась на публике.

Похоже, что теперь настала очередь Купера приглядывать за ребенком. Накануне папарацци поймали актера на улицах города. Он гулял с подросшей дочкой. Бывший избранник Шейк предстал в джинсах, белоснежной футболке и розовом ободке с бантиком. По всей видимости, украшение ему подарила девочка. Саму Лею артист нарядил в юбку плиссе, джемпер цвета фуксия и босоножки. Волосы девочки отрасли, поэтому папа заколол их.

Брэдли не забыл надеть маску себе и наследнице. Карантин в США еще не завершен, но Шейк и Купер не боятся появляться в публичных местах. Поклонники восхитились молодым отцом. Многие уверены, что он очень заботливый папа. Пользователи Сети пришли в восторг, увидев его в ободке. «Как мило», «Доча нарядила папу», «Когда ты не совсем брутальный», «А сам в ободке — милашество», — стали обсуждать в Сети.

Напомним, что ранее на Хэллоуин Купер одевался в бабушку, чтобы составить дочери компанию. Они изображали персонажей из картины «Миссис Даутфайр». Лея ходит в русскую школу. На днях Шейк призналась, что приглашала Брэдли к себе домой, но не жалеет, что с ним рассталась.