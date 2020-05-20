Ирина Шейк в принтованных джинсах и без макияжа предстала в домашней обстановке

Ирина Шейк умеет скрывать личную жизнь. Полгода ходили слухи о том, что она рассталась с Брэдли Купером после 4 лет отношений и лишь недавно она подтвердила этот факт. О своем решение модель нисколько не жалеет. Она уже почти год живет в своей квартире в Нью-Йорке, в престижном районе Вест-Виллидж на Манхэттене. В свое время она едва не продала уютные апартаменты, но потом купила еще одну квартиру, которую теперь сдает за 20 тысяч долларов в месяц.

Накануне папарацци засняли Купера на прогулке с дочкой Леей. По всей видимости, настала его очередь присматривать за ребенком. Актер души не чает в малышке и даже появился на улице в ее розовом ободке. Тем временем Ирина наслаждается временем, которое может посвятить только себе. В один из вечеров она разбирала подарки и решила примерить обновки. Модель облачилась в белую футболку с надписями и принтованные черно-белые джинсы.

34-летняя девушка подчеркнула точеную фигуру. Она также предстала без макияжа и укладки. Шейк позировала у зеркала в своей гардеробной. Квартира звезды выдержана в светлых оттенках. Многие поклонники восхитились красотой девушки. Отметим, что модель редко позирует в домашней обстановке.

Напомним, что Ирина стала мамой три года назад. Она вернулась в форму в считанные недели. Своей наследнице девушка уделяет много внимания. Недавно знаменитость призналась, что Лея ходит в русскую школу, а сама модель любит веселиться под хиты «Руки Вверх!».