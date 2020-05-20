«В десятке модных трендов»: Наталья Рудова выбрала пальто из денима и джинсы-бойфренды

Наталья Рудова является одной из самых красивых отечественных актрис. Девушка в свои 36 лет обладает точеной фигурой и не скрывает, что много работает над своим телом. Звезда картины «Татьянин День» любит выглядеть женственно, поэтому в ее гардеробе очень много платьев разной длинны. А недавно она приобрела босоножки за кругленькую сумму, о которых мечтала три года.

Больше месяца Рудова коротает дни в самоизоляции. И хоть девушке нравится ее квартира в Москве, где совсем недавно завершился ремонт, она соскучилась по путешествиям и выходам в свет. По всей видимости, недавно актриса отправилась загород. Там она предстала в стильном повседневном образе. Наталья облачилась в джинсы-бойфренды, белую водолазку и пальто из денима со вставками из клетчатой ткани. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Модный, стильный look для загородного отдыха. Деним — total look в десятке модных трендов весенне-летнего сезона 2020. Джинсы-бойфренды актуальной высокой посадки и правильной длинны. Добавляет модной нотки и принт клетка. Объемные формы усиливают хрупкость Натальи. Образ кажется простым, но не отпускает, его хочется рассматривать. Полная гармония в цветовом комбинировании, состоящем из монохромных и аналогичных оттенков синей палитры, включая разбеленную пастельную гамму, завершающую белыми кроссовками. Краски лука Натальи настолько едины с красками неба с бело-серыми облаками, что не понятно, то ли небо в гармонии с образом, то ли образ в гармонии с небом. Как важно грамотно выбрать фон и декор. Фото смотрится сюжетным, а не просто демонстрирующем модные вещи, хотя все они в тренде и очень идут Наталье. Все здорово!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.