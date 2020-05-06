«Я их искала три года»: Рудова похвастала новыми туфлями стоимостью 60 тысяч рублей

Актриса поспешила примерить обновку. По словам девушки, раньше эксклюзивную обувь делали только для заграничных звезд, которые блистали в них на красных дорожках.

Наталья Рудова прославилась после роли в сериале «Татьянин день». Однако в копилке знаменитости десятки других картин, а также съемки в клипах. Не так давно девушка попробовала свои силы и в качестве ведущей реалити-шоу «Место под солнцем». Так как актриса любит путешествовать и не может счастливо жить без моря, то съемки на Бали для нее стали настоящей радостью. Но теперь звезда коротает дни в своей новой квартире в Москве в самоизоляции.

36-летняя актриса обладает точеной фигурой, которую любит подчеркивать женственными нарядами. Рудова любит носить короткие легкие платья, а к ним она всегда подбирает изящную обувь. Как оказалось, девушка мечтала о черных туфлях на шпильке Jimmy Choo. И накануне ей удалось заполучить заветную пару обуви. Наталья распаковала коробку, в которой лежали туфли. Она поспешила их примерить.

«Я их искала три года. А они их делали только для заграничных селебрити на красную дорожку», — отметила блондинка. «Теперь представьте, что на мне не пляжное платье, в котором я почему то хожу дома. Я на красной дорожке и во мне сейчас 185 см», — заявила Рудова.

Потом она призналась, что ошиблась и ее рост с каблуками составил 190 см. Многие поклонники пришли в восторг от обновок звезды. Однако стоит упомянуть, что стоят такие туфли кругленькую сумму — 60 400 рублей на сайте бренда.

Напомним, что еще одно модницей является Ксения Бородина. Недавно поклонники заподозрили, что сумку от она купила не оригинальную, а реплику, сэкономив больше 350 тысяч рублей. Но телеведущая заверила, что приобретает только брендовые вещи, а подделки никогда бы не купила. По ее мнению, лучше носить сумку из масс-маркета, чем реплику.