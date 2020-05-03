«Это не будет смущать»: Наталья Рудова поделилась житейской мудростью про любовь

Знаменитая актриса в своем Instagram поделилась с подписчиками мудростью, как найти в жизни своего человека. Наталья отмечает, что у каждого на планете есть тот, кто так же самоотверженно ищет свою вторую половинку. И как только она повстречается, то оба это сразу поймут. Рудова пишет, что в такой ситуации не нужно будет требовать и умолять о любви, не нужно будет скрывать свою заботу и пытаться получить ее в ответ. Она просто будет.

«Однажды ты станешь чьим-то самым большим пристрастием и это не будет тебя смущать — тебе больше не придётся сражаться за кого-то , кто не сражается за тебя. Однажды ты поймёшь, неважно как долго ты держалась за ненужных людей, как искренне старалась, потому что нужные люди всегда тебя найдут . И нужные люди останутся навсегда. Желаю этого каждому», — написала актриса. View this post on Instagram A post shared by Natalia Rudova (@rudovanata) on May 3, 2020 at 2:15am PDT

Поклонники поспешили прокомментировать мудрость популярной звезды. Не все согласились с Натальей отметив, что у каждого своя судьба.

«Жаль, что женщины в современном мире этого не понимают. И упали ниже плинтуса», «Сказано красиво, а на практике работает криво», «В том-то и дело, что однажды, а хочется сейчас», — написали подписчики.

Напомним, Наталья Рудова российская актриса театра и кино. Наибольшую известность ей принесла роль Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага».