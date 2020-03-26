Настоящая принцесса: Наталья Рудова примерила пудровое платье с полупрозрачной юбкой

Наталья Рудова в свое время прославилась благодаря сериалу «Татьянин день». Теперь в копилке девушки множество других картин. Более того, недавно она стала ведущей реалити-шоу «Место под солнцем», съемки которого проходят на Бали. Актриса обладает эффектной внешностью. Снимки девушки в бикини или провокационных мини собирают много лайков. Она любит облачаться в элегантные и женственные образы.

Накануне Наталья поделилась новым видео. На кадрах актриса позирует в пышном платье макси пудрового цвета. Наряд подчекрнул ее осиную талию, а лиф с глубоким вырезом на завязках открыл пышную грудь. Зону декольте звезда украсила утонченной цепочкой с крестиком. Телеведущая собрала волосы в высокий пучок и сделала нюдовый макияж. Рудова кружилась перед камерой, демонстрируя всю красоту своей фигуры. Как оказалось, юбка у платья полупрозрачная, поэтому сквозь ткань можно увидеть стройные ноги и бедра девушки.

Поклонники пришли в восторг от образа Натальи. Многие назвали ее принцессой. Другие обратили внимание на природную красоту актрисы, которую макияж только сделал ярче. «Видела ваш образ принцессы в сторис. Короны не хватает, крутая!», «А где принц? Такой женщине не хватает спутника», «Прямо по глазам бьет, не раздумывая! Солнышко ты ясное!» — написали подписчики. Однако некоторые вспомнили, что в этом платье Рудова блистала на фестивале Кинотавр несколько лет назад.