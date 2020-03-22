«В модном прикиде»: Лиза Галкина в клетчатых кюлотах устроила домашнее дефиле

Ранее шестилетняя дочка Аллы Пугачевой в шутливом видео поделилась советом, как уберечься от болезней на карантине.

Шестилетняя дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина на карантине устроила импровизированное дефиле. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале запечатлел наследницу во время домашнего показа мод, поделившись свежим кадром в Stories. Лиза отдала предпочтение бренду Стефании Пинягиной. Об этом шоумен сообщил поклонникам в комментариях.

Наследница Примадонны отечественного шоу-бизнеса примерила актуальные клетчатые кюлоты, накинув поверх обычной белой футболки контрастный черный жакет. Длинные белокурые локоны малышки звездная мама заплела в одну косу. Прохаживаясь по гостиной, Лиза, как модель с опытом, держала руки в карманах. Напомним, что малышка уже принимала участие в модных показах дочери модельера Валентина Юдашкина — Галины Юдашкиной, которая занимается выпуском коллекций детской одежды.

«Наша красотка в модном прикиде от своей подружки Стефании Пинягиной», — добавил телеведущий.

Ранее дочка Максима Галкина в шутливом видео дала совет, как уберечься от болезней на карантине. Как выяснилось, дети Примадонны наслышаны о пандемии и распространении коронавируса. Обращаясь к поклонникам, Лиза подметила, как важно тщательно мыть руки с мылом. Кроме того, кроха советует больше времени проводить дома, избегая общественных мест.

Напомним, что в Международный женский день состоялось традиционное праздничное шоу модельера Валентина Юдашкина. Дизайнер презентовал новую коллекцию весна-лето 2020 в Кремлевском дворце. Примечательно, что Алла Пугачева так и не появилась на вечере модельера. При этом среди приглашенных гостей была замечена 48-летняя Кристина Орбакайте. Супруга бизнесмена Михаила Земцова позировала перед объективами фотокамер в комбинезоне от Валентина Юдашкина. Образ певицы дополнил металлизированный пояс.