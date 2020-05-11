Акцент на талии: жена Преснякова на даче Пугачевой подчеркнула фигуру кроп-топом

В Instagram 23-летняя возлюбленная солиста группы Multiverse поделилась свежими кадрами. Еще до введения режима самоизоляции Никита Пресняков вывез жену на бывшую дачу Примадонны. В одном из интервью Алла Борисовна уточнила, что ее старший внук приглядывает за ее домом на Истре. Сама певица уже давно обосновалась в Подмосковной деревне Грязь с мужем шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой.

На отдыхе Алена Краснова устроила импровизированную фотосъемку в мраморной беседке с колоннами. Перед камерой невестка Орбакайте позировала в шортах из искусственно состаренного денима. Девушка подчеркнула фигуру кроп-топом, сделав акцент на талии.

В кадр попал и любимец семьи — пес белого окраса. В беседе с поклонниками возлюбленная Никиты Преснякова дала понять, что привыкла работать над собой. В юности Алена даже носила брекеты для того, чтобы добиться красивой улыбки. На это, по словам модели, у нее ушло почти два года.

Возлюбленная музыканта уточнила, что не видит ничего предосудительного в экономии. Так, в косметичке модели вполне можно найти доступную и недорогую косметику из масс-маркета. Девушка заверила, что не будет переплачивать за бренд, если можно найти аналогичные средства по уходу точно такого же качества.

По словам Алены, они с мужем не торопятся заводить детей. При этом мама Никиты Преснякова — 48-летняя Кристина Орбакайте призналась, что уже давно готова к появлению внуков. Вот только старшие дети певицы не торопятся обзаводиться потомством.