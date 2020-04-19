«Филипп — это уже что-то святое в нашей семье»: Галкин не ревнует Пугачеву к экс-мужу

15 апреля Алла Пугачева отметила свой 71-й день рождения. Из-за введенного режима самоизоляции Примадонна не стала устраивать пышное торжество, ограничившись скромным праздником, на котором присутствовали только члены ее семьи: муж шоумен Максим Галкин и шестилетние двойняшки Гарри и Лиза. Возлюбленный преподнес Алле Борисовне букет цветов. А дети нарисовали для именитой мамы поздравительный плакат и украсили столовую воздушными шариками.

В субботу, 18 апреля, на Первом канале показали документальный фильм «Моя жена — Алла Пугачева». В интервью Максима Галкина спросили о том, как он относится к экс-возлюбленному Примадонны — поп-королю сцены Филиппу Киркорову. Шоумен признался, что не ревнует Аллу Борисовну к ее бывшему мужу и даже наоборот, за прошедшие годы проникся к Филиппу Бедросовичу уважением.

«Он наш друг. Филипп — это уже что-то святое в нашей семье, это часть нашей жизни. Я не ревную его к Алле. Зачастую он пытается быть подчеркнуто деликатным», — пояснил Максим.

Поп-король не скрывает, что Пугачева стала одной из главных женщин в его жизни. Даже свою дочь Аллу-Викторию он назвал в честь бывшей избранницы Аллы Борисовны и ныне покойной мамы — Виктории Марковны.

Галкин подметил, что Киркоров довольно часто бывает в их с Пугачевой особняке. Супруги обосновались в подмосковной деревне Грязь. По словам шоумена, только внешне дом напоминает неприступный замок. На самом же деле в их просторном жилище всегда царят уют и любовь.