Дама с собачкой: 37-летняя Ходченкова прогулялась в лесу в светло-сиреневом плаще

37-летняя Светлана Ходченкова, как и многие другие знаменитости, придерживается правил домашней изоляции. Кроме того, актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» старается соблюдать социальную дистанцию. На днях знаменитость побывала в лесу. Туда девушка отправилась для того, чтобы выгулять питомца. Кстати так же поступает и экс-возлюбленная Ивана Жидкова. С собакой Татьяна Арнтгольц предпочитает гулять именно в лесу, выбирая те тропы, на которых она точно не столкнется с посторонними людьми.

Перед объективом фотокамеры партнерша Александра Балуева по военной драме «Благословите женщину» предстала в джинсах прямого кроя, белых кроссовках на шнуровке и светло-сиреневом плаще. Белокурые локоны девушка оставила распущенными. Ради снимка Ходченкова села на пенек, в кадр также попал и любимец актрисы.

В одном из недавних интервью Светлана объяснила, почему она так редко соглашается играть в театре. Знаменитость дала понять, что сейчас на первом месте у нее именно кино. По словам актрисы, участие в постановках требует немало сил и полной самоотдачи. А для этого ей придется отказаться от других интересных предложений. По этой причине Ходченкова отдает предпочтение именно съемкам. К слову, артистка также принимает активное участие в рекламных компаниях.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее стало известно о том, что бывший супруг Светланы Ходченковой обзавелся вторым ребенком. Вместе с возлюбленной Антониной Паперной Владимир Яглыч воспитывает двухлетнюю дочку Еву. В апреле избранница актера подарила ему еще одного малыша.