Без макияжа, но в маске: 38-летняя Арнтгольц прогулялась в лесу на изоляции

Экс-супруга Ивана Жидкова старается не нарушать правил домашней изоляции. Свою квартиру актриса театра и кино покидает только в тех случаях, если ей нужно закупиться продуктами, выбросить мусор или выгулять питомца. При этом 38-летняя Татьяна Арнтгольц предпочитает не контактировать с прохожими и посторонними людьми на улице. По словам артистки, на прогулки с любимцем семьи она ходит в ближайший лес. Таким образом, знаменитость может быть полностью уверена в соблюдении социальной дистанции.

Примечательно, что на самоизоляции Татьяна вслед за другими знаменитостями — Яной Рудковской, Эммой Малининой, Верой Брежневой, Натальей Водяновой, Анной Нетребко — отказалась от макияжа. На прогулке Арнтгольц предстала в естественном виде. Позже в Instagram актриса поделилась свежим селфи без прикрас. Примечательно, что Татьяна не забыла и о мерах предосторожности, взяв с собой защитную маску.

Напомним, что от брака с Иваном Жидковым у артистки есть десятилетняя дочь Мария. В недавнем интервью экс-возлюбленный Арнтгольц признался, что с той же теплотой относится к матери своей старшей наследницы, что и раньше. Расставание не отразилось на дружеских взаимоотношениях бывших супругов. Дочку Иван и Татьяна воспитывают вместе. Актриса не препятствует Жидкову видеться с Машей. Девочка довольно часто бывает в гостях у отца. Они вместе проводят каникулы и уикенды. У артиста также есть младший сын Степан от модели Лилии Соловьевой. Крохе всего два годика.

Жидков уточнил, что Мария прекрасно ладит с братиком. Дочка Арнтгольц с нетерпением ждала появления на свет Степы. По словам актера, если раньше его больше интересовала карьера, то сейчас, с возрастом, он пересмотрел собственные взгляды, отдав предпочтение семье и детям — теперь они на первом месте.

К слову, экс-возлюбленная Ивана Жидкова уже привозила нового избранника в гости к родителям в Калининград. Татьяна Арнтгольц строит отношения с Марком Богатыревым. В окружении пары поговаривают, что у них все серьезно.