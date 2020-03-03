Яглыч объяснил, почему решил показать двухлетнюю дочь широкой публике

Актер из фильма «Ночная смена» уточнил, что они с супругой таким способом лишили «доброжелателей» возможности «хайпануть» на их семье за счет эксклюзивных кадров маленькой Евы.

37-летний Владимир Яглыч не скрывает: он привык жестко разграничивать частную жизнь с общественной. По словам актера, есть что-то личное, то, чем он не готов делиться ни с журналистами, ни с поклонниками.

В пример возлюбленный Антонины Паперной привел те истории, когда родители заводят Instagram-аккаунты для своих крохотных наследников. Получается, что ребенок еще не успел и родиться, а у него уже есть своя страничка в микроблоге.

Подобный подход, как говорит артист, им с женой совсем не близок. Яглыч верен своим взглядам, искренне полагая, что личные аспекты частной жизни не должны становиться достоянием общественности.

При этом Владимир объяснил, почему они с женой все-таки решились на семейную фотосессию. Пара украсила свежую обложку одного из глянцевых журналов. Вместе с мамой и папой в кадре также позировала их двухлетняя дочь.

По словам актера, таким образом они с Антониной лишили так называемых «доброжелателей» возможности «хайпануть» или пропиарить свой микроблог за счет случайно полученных эксклюзивных снимков с маленькой Евой.

Яглыч подметил, что, как творческие люди, они с Паперной вынуждены посещать различные светские мероприятия, вечеринки, детские праздники и кинопремьеры.

Так, появляясь на публике, актер стал обращать внимание на то, что окружающие пытаются сфотографировать ребенка. И это даже не представители СМИ или папарацци, а простые люди, желающие за счет артистов привлечь к себе внимание.