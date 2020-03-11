Ходченкова в джинсовых мини-шортах вслед за Рудковской показала свой завтрак

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уже не первый год ведет свою авторскую рубрику в Instagram.

37-летняя Светлана Ходченкова на отдыхе последовала примеру Яны Рудковской. Актриса решила показать верным почитателям, какие продукты официанты подавали к ее столу. Так, в качестве утреннего приема пищи девушка выбрала для себя свежие фрукты, различные сыры и соки. Светлана полакомилась дольками арбуза, ананаса, киви и виноградом. На отпускном фото экс-возлюбленная Владимира Яглыча позировала в простой футболке и джинсовых мини-шортах.

К слову, возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уже не первый год ведет авторскую рубрику в Instagram. 45-летняя Яна Рудковская особое внимание уделяет сервировке стола, готовясь к завтраку. На одном из свежих снимком музыкальный продюсер запечатлела семилетнего сына Сашу.

Ранее бизнесвумен объявила о том, что на протяжении ближайших двух недель она будет находится дома. Светская львица решила добровольно сесть на карантин после поездки во Францию. Яна заверила, что старается соблюдать все правила гигиены: часто мыть руки, проветривать комнаты и есть из индивидуальной посуды.

«А на карантине оказывается нормально кормят», — не без юмора отметила супруга Евгения Плющенко.

Напомним, что во время поездки в Париж Яна Рудковская всюду появлялась с японской маской, которая защищала музыкального продюсера не только от коронавируса, но и других возможных болезней.