«На 10 зим точно хватит»: Яна Рудковская похвасталась коллекцией пуховиков и комбинезонов

Яна Рудковская обычно не пропускает модные показы. Гардеробу продюсера может позавидовать любая светская львица. После поездки в Париж девушка вынуждена была соблюсти карантин. И вот уже почти два месяца она находится у себя в особняке в самоизоляции. Однако жена Евгения Плющенко не теряет времени даром. Она решила продвигать свой аккаунт в Instagram, поэтому принимает участие в челленджах, а также устраивает розыгрыши призов.

Для Яны карантин стал возможностью не только провести время с семьей, но и похвастаться нарядами. Она, как все звезды, не покидает дом, но это не мешает ей демонстрировать брендовые вещи. Она уже успела показать коллекцию сундуков Louis Vuitton, необычных босоножек и сумочек. Очередное видео Рудковская посвятила своим зимним нарядам. Она блеснула в самых модных пуховиках и теплых комбинезонах. Во многих нарядах блондинку видели впервые.

У Яны оказалось много длинных объемных пуховиков лаконичного черного цвета, а также с принтом. А так как жена Плющенко любит отдыхать не только на Мальдивах, но в Куршевеле, то у нее припасены пуховые комбинезоны разных расцветок от фуксии до total black.

Многим поклонникам понравились наряды звезды. А так как продюсер разыгрывает многие свои наряды, подписчики заинтересовались пуховиками Рудковской. «Прикиды просто супер», «Цвет отпад», «В клеточку — мне нравится», «На 10 зим точно хватит», «Вот это гардеробчик», — прокомментировали пост подписчики.