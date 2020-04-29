«Голливуд отдыхает»: Рудковская в платье плиссе винного цвета повторила сцену из «Титаника»

Яна Рудковская больше 50 дней находится на карантине, так как самоизолировалась сразу после поездки в Париж. Светская львица первое время старалась придерживаться обычного распорядка дня, а теперь спил до полудня, завтракает позже всех в доме, а вместо светских раутов устраивает съемки забавных видео. Так как продюсер не может «выгуливать» свои наряды. Она снимается в них и публикует видео в соцсети.

Рудковская уже приняла участие в нескольких челленджах. Каждый раз она старалась привнести свою изюминку, поэтому вместо платья-подушки облачилась в плед и устроила дефиле. Также она устраивала танцы с мужем Евгением Плющенко. На этот раз блондинка решила повторить сцену из фильма «Титаник». Блондинка облачилась в платье плиссе винного цвета, а также накинула на плечи плед.

Позади девушки встал Плющенко. Они изображали Розу и Джека, стоящих на носу корабля. Эффект ветра создал маленький Саша с помощью маминого фена. Поклонники пришли в восторг от ролика. «Голливуд отдыхает», «Классная семья! Как позитивно», «Какая красота и милота! Вся семья задействована в съемочном процессе», «Какие артистичные…. и муж поддерживает, и сынок», «Наряд эффектный», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Плющенко тренирует своего семилетнего сына даже дома. Мальчик пошел по стопам отца и занимается фигурным катанием. Но в период самоизоляции и у ребенка появилось больше свободного времени, которое он тратит не только на учебу и тренировки, но и на игры.