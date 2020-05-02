«Смешно!»: Рудковская научила Плющенко исполнять «Танец с саблями»

В самоизоляции Яна Рудковская показала себя одним из самых креативных и находчивых блогеров рунета. Супруга фигуриста Плющенко ежедневно придумывает самые разные сюжеты для новых публикаций в Instagram, и привлекла к этому увлекательному занятию не только Гном Гномыча, но и свою вторую половинку.

На этот раз в основу нового поста Рудковская положила легендарное произведение Хачатуряна «Танец с саблями» для балета «Гаянэ». Только предложила свою хореографическую трактовку. Которой поспешила обучить и Плющенко. Видео начинается с команды «Кроссовки снимай!», и послушный чемпион, сбрасывая с себя обувь, заверяет: «Моментально! Я способный».

Яна продолжает командовать: «Ноги на ширине плеч. Руки прижать. Корпус прогнуть». И начинает показывать движения, которые муж усердно повторяет. Под видео Рудковская написала:

«Я бы, наверное, могла быть неплохим тренером, что думаете?».

На что кто-то из подписчиков ответил: «Тренер получится великолепный», а многие похвалили звездную пару за креатив.

«Молодцы», «Вы мне прямо подняли настроение!!!», «Смешно!», «Это очень крутоооо! Молодцы», «Зажигательно», «Яна, вы лучшие», «Весело у вас», — прокомментировали некоторые.

Кстати, не всем по душе креатив продюсера. Накануне Андрей Аршавин посмеялся над видео Рудковской. В ответ светская львица специально для него сняла вместе с сыном очередной шедевр.